“Pagaría por ver todo eso”, le dicen a La Jesuu al posar con sugestivo hilo

Valentina Ruiz, más conocida en redes sociales como La Jesuu, ha estado los últimos días bajo el escarnio público, por las polémicas criticas de Merly Ome, madre de la también influencer Yina Calderón.

En la dinámica de Instagram, Yina le iba mostrando fotos de influenciadores a su madre, mientras daban sus opiniones cero positivas acerca de los personajes en pantalla. Al momento de enseñar la foto de La Jesuu, dijo que era “un espanto”, mientras lanzó un gesto de ‘susto’, tras colocar una fotografía en la que luce su cabello al natural.

La generadora de contenido vallecaucana no se quedó callada y, tomó un fragmento del video en el que hablan de ella para responderles.

Te puede interesar: La Jesuu reta la censura de Instagram presumiendo su cuerpo semidesnudo

“Realmente aquí no hay mucho que opinar. Este video es la respuesta de que el verdadero problema de Yina viene desde su casa”, comentó.

En la noche de este miércoles, la también empresaria encendió las redes con una instantánea donde aparece con un diminuto bikini color negro, dejando al descubierto su piel morena y sus voluminosas caderas.

Sus seguidores no escatimaron en comentarios a la hora de elogiar su cuerpo.

Pero lo que dejó a más de un usuario perplejo, fue la descripción en el copy del post, ya que etiqueta a “@onlyfans”.

Para nadie es un secreto que muchas de las figuras públicas se han trasladado a la red social que exige a los usuarios pagar una suscripción a cambio de contenido exclusivo que en su mayoría suele ser erótico, viendo allí una oportunidad de ingresos extra.

Al parecer, Valentina se animaría a debutar en la red social con la creación de contenido por suscripción.

El copy de la leyenda del post donde menciona a OnlyFans, no sería la única pista sobre su nueva forma de generar ingresos.

A través de stories de Instagram compartió una selfie acompañada de una reveladora descripción: “Hoy quiero romper el hielo con una foto un poco exclusive aquí en Instagram”. Seguido de una alerta para sus seguidores donde agregó: “este espanto les va a dar una noticia hoy a las…”.

Claramente los internautas no esperaron para comentar la foto y empezar a darle animo y hasta preguntarle sobre el valor de la suscrición.

“Pagaría por ver todo eso”, “Mami plata es lo que estamos perdiendo”, “Oiga que rico”, “Hay que pagarle la mensualidad bebé”, “Hermosa, pero si abres Only la ca$%#. No seas del montón mi amor, que no lo eres”