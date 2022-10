Luisa Fernanda W se mostró furiosa ante las burlas por su supuesta participación en el FEP

Este martes 11 de octubre se dieron a conocer los artistas que participarán de la decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic, la primera en toda la historia en extenderse durante cuatro días.

Entre ellos aparecen grandes de la industria, como Drake, Billie Eilish, Rosalía, Lil Nas X y Blink-182. Pero aún así, no faltaron las burlas y memes de quienes no se sintieron del todo satisfechos con el line up para el 2023.

Así fue como inició una nueva tendencia en la que, a modo de broma, decidieron incluir como headliner a la creadora de contenido Luisa Fernanda W, quien está a punto de tener a su segundo hijo con el cantante de música popular Pipe Bueno.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️CONFRIMADO: Luisa Fernanda W es el artista secreto “XXXXXXX” en el headliner del FEP: pic.twitter.com/Z188ami8wR — boca (@alejobagudelo) October 11, 2022

En el pasado su faceta como cantante recibió numerosas críticas, pero, a raíz de la polémica generada tras el anuncio del FEP, los haters encontraron un nuevo pretexto para burlarse de ella.

Algo que esta vez no toleró, debido a su avanzado estado de embarazo. Por lo que salió en defensa de las mujeres que son víctimas de bullying, sobre todo mientras se encuentran a la espera de ser madres.

Fue así como tomó uno de los comentarios en su contra y decidió contestarlo, causando una nueva ola de reacciones: