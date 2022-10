¿Quiénes son los artistas confirmados para el Estéreo Picnic 2023?

Ya tenemos todo listo para el Festival Estéreo Picnic. Hubo muchos rumores, pero aquí están los artistas que se presentarán en la próxima edición el evento.

Estos son los artistas que se presentarán en el campo de Golf Briceño 18 los próximos 23, 24, 25, y 26 de marzo.

Después de muchos rumores y expectativas se confirmó que la cantantes será una de las artistas que liderará un día en el FEP. Los fanáticos podrán disfrutar en vivo de 'Happier Than Ever', 'bad guy', 'everything i wanted'.

La compositora estadounidense ha rotó récords por su composición y letras. Fue la artista más joven en ganar 'Disco del Año' en los Grammy.

Fue la priemra banda en confirmar su participación en el Festival Estéreo Picnic. El grupo vuelve por todo lo alto con una gira mundial y con el anhelado regreso de Tom DeLogne.

Después de 7 años, el vocalista y cofundador de la banda regresa junto a Travis Barker y Mark Hoppus. Los fanáticos podrán vibrar con temas que marcaron la adolescencia de muchos como ‘All The Small Things’, ‘What’s My Age Again?’, ‘Stay Together for the Kids’ y ‘First Date’,

Drake

El cantante visitará por primera vez Colombia y liderará uno de los días del FEP.

The Chemical Brothers

Hacían parte del cartel de 2020 y esta vez estarán liderando un día del FEP.

¿Cómo comprar las boletas?



Recordemos que las entradas para disfrutar más de 50 horas de música en vivo se venderán por etapas. La primera fue el combo ‘creyentes’, para todos aquellos fanáticos que confiaron en el picnic y sin importar qué artistas venían compraron. Esta etapa ya finalizó y fue todo un éxito en taquilla.

Ahora, luego del anuncio iniciará la primera etapa de venta y tendrá los siguientes precios:

Etapa 1

General – combo por 3 días - $9990.000 + $179.000 de servicio

General – combo por 4 días - $1.199.000 +$214.000 de servicio

General – boleta por día - $399.000 + $72.000 de servicio

Etapa 2

General – combo por 3 días: $1.099.000 + $196.000 de servicio

General – combo por 4 días: $1.300.000 + $232.000 de servicio

General – boleta por día: $489.000 + $88.000 de servicio

Etapa 3

General – boleta por día: $549.000 + $98.000 de servicio