Mujer viajó más de 11 mil kilómetros para conocer a su match de Tinder y este la rechazó

Julia y Jorge se conocieron por Tinder mientras él viajaba por toda Italia. Sin embargo, antes de que regresara a su país natal, no tuvieron la oportunidad de verse; por lo que, debido a su gran conexión, decidieron hacerse amigos en Facebook y continuar hablando.

Pasaron cinco años y, a pesar de la distancia, siguieron hablando a diario. Lo que terminó con una relación a distancia, a pesar de que Julia vivía con su ex en Italia.

“Hace más de un año tomé la decisión de venir. Sabía lo que dejaba en Italia: una familia casi desesperada por mi ausencia, una madre grande y un hombre con quien convivo, aunque estemos separados”, dijo en entrevista para el canal argentino NT.

En su casa, Julia sufría por la falta de afecto, pero en Jorge encontró todo lo que necesitaba y más. Así que cuando le dijo “Vení, yo te espero en Buenos Aires”, no lo dudo y empacó sus maletas.

Te puede interesar:

Maite Perroni habría llegado embarazada al altar

Al principio parecía ser algo definitivo, pero luego de meditar bien las cosas, decidieron que lo mejor era que se mudara dos meses, para probar suerte y ver como se llevaban en persona.

“Él es mucho más grande que yo, pero nunca me importó. Porque con la fuerza del amor se puede superar todo. Y siempre fue un gran apoyo, que justamente me llevó a querer superarme y vencer mis miedos”, reveló.

Pero los problemas iniciaron tan pronto como aterrizo en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, de Buenos Aires: “Apenas lo vi le dije lo que sentía, estaba muy feliz de poder hacerlo. Le expresé que tan solo mirándolo se me llenaban los ojos de amor”.

Lee también:

Luisa Fernanda W se mostró furiosa ante las burlas por su supuesta participación en el FEP

A lo que él, con toda la tranquilidad le respondió que no sentía lo mismo y que solo la veía como una amiga.

“Me llamaba mi amor, me decía que estaba enamorado. Pero ahora que estoy acá me dice todo esto. La verdad es que estoy desesperada, destruida. No sé cómo voy a seguir viviendo”, confesó Julia, quien tuvo que pasar dos meses en un país extraño con el corazón roto.

Aunque, después de atravesar tal experiencia, su amor no pareció haberse desvanecido: “Yo sigo amándolo. Lo único que puedo hacer es tomarle las manos muy fuerte y llorar. Claro que me siento una estúpida, pero lo amo”.