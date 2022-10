Video: Maluma publicó un video en toalla; piden que se le caiga

Uno de los dignos representantes de la música latina, es el colombiano Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma. Quien recientemente lanzó su último sencillo llamado “Junio”, en YouTube ya cuenta con más de seis millones de visualizaciones.

El video oficial de la canción se ha llevado una gran cantidad de mensajes positivos por la letra y por su historia de inclusión, en el que se destaca la participación de la exreina de belleza no oyente Jenifer Pulgarín Candelo, quien representó al departamento Norte de Santander en Miss Universe Colombia en el año 2020.

Mira también: Qué envidia: Maluma compartió un video 'chupándole la trompa' a su novia

El también empresario, puso arder las redes sociales con un sugestivo reel subido a su perfil de Instagram, donde tiene más de 62 millones de seguidores.

Todo esto, por aparecer bailando; lo diferencial del caso, es que lo hace con solo una toalla cubriendo su cuerpo. El clip, con tan solo dos horas de haber sido publicado, ya contaba con más de 350.000 likes y más de 17 mil comentarios.

Allí el intérprete de ‘Marinero’, aparece bajo un rayo de sol bailando y coreando su reciente lanzamiento musical ‘Junio’ y acompañado de un sexi baile, una sonrisa del paisa y un beso al final para sus fans.

Te puede interesar: “A los 15 días me canceló”: Madonna casi no se presenta en Medellín; Maluma le rogó

En el copy del clip, el colombiano hizo una promesa que puso a más de uno a darle like al video y compartirlo para que llegue a la meta lo más rápido posible.

“1.000.000 de comentarios y el próximo video lo hacemos sin toalla…!! JUNIO”, agregando unos emojis de corazones flechados.

Los miles de comentarios de sus fans no se hicieron esperar:

“¿Sin toalla y con boxer? No. No me sirve. Queremos sin nada”, “¿Ya me vas a poner a comentar de verdad?”, “¡Que se caiga la toalla!”, “Maluma en Only Fans baby”, “Hazme tuyo”, “Que se la quite, que se la quite”, “Mandame el video al DM”.