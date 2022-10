“A los 15 días me canceló”: Madonna casi no se presenta en Medellín; Maluma le rogó

El concierto de Maluma en Medellín, a principios de mayo de este año fue histórico y el paisa preparó un show sin precedentes. La presentación contó con varios artistas como Pipe Bueno, Feid, Blessd y por supuesto Madonna.

Ese día, la presentación de la cantante sorprendió a todos los colombianos, pero ninguno sabía la historia detrás de su concierto. Pues, los fanáticos no contaban con que la mujer hubiera cancelado su participación 15 días antes del show.

Mira también: Casi la tumba: el beso que Maluma le robó a su novia en los Billboard Latino 2022

En una entrevista que hizo Maluma con Filo News dijo que la cantante le canceló de un momento a otro con poco tiempo de anticipación. Aseguró que le tocó llamarla y convencerla ya que era la última opción que tenía.

Maluma dijo que un año antes del show él le comentó y ella dijo que sí, luego confirmó a los seis meses y seguía en pie, al igual que a los 3 meses. Sin embargo, 15 días antes ella le canceló, lo que dejó al paisa bastante frustrado.

“Yo quedé en shock, este concierto era el más importante de mi carrera y yo se lo dejé saber a ella y me pareció como una jugada de mal gusto de parte de ella cancelarme a los 15 días, pues imagínate la frustración que yo tenía”, dijo Maluma.

El cantante también dijo que él hizo un montaje de talla internacional, porque sabía que Madonna venía a Colombia. Sin embargo, en ese momento, habló con su equipo y dijo que el show debía seguir con o sin la presencia de la cantante.

Aunque estaba desanimado, el cantante no se rindió y llamó a Madonna, le rogó que ella viniera, pero ella solo le dijo que lo llamaba después.

“Yo la llamo y con una seriedad, sin salirme de los cabales, le digo: por favor te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón, ven a mi concierto (…) Por favor, no te quita nada, yo le die te mando mi avión, te vas en mi avión te devuelves en mi avión, lo que tú quieras lo que necesites. Si yo tengo que invertir la plata que yo tenga que invertir para que tú vengas acá yo no tengo ningún problema, pero por favor te lo pido yo he hecho todo por ti”, le dijo el cantante

Al poco tiempo la cantante le dijo que iba a hacer el concierto, pero todo debía salir perfecto. Reveló que la cantante se hospedó en su casa y él se quedó con su papá. También, comentó que esos días fueron de mucha tensión porque sentía que en cualquier momento le podía cancelar.

“Yo hasta no ver a Madonna cantando Medellín en el escenario no me lo iba a creer porque todo podía pasar (…) Fue un estrés constante desde que me dijo que sí hasta que ya llega el momento en el que viene su canción”, aseguró.