“No me conoces más de lo que yo a ti”: Raphy Pina le responde a Don Omar

Luego de las declaraciones dadas por Don Omar en entrevista con ‘El Chombo’, se formó una gran polémica en la industria musical del género urbano, pues el artista lanzó varias acusaciones contra Daddy Yankee y Raphy Pina.

Luego de varios días de silencio por parte del cantante y el productor, Pina respondió desde la prisión al testimonio dado por Don Omar, quien, según él, espero “el momento perfecto para mal intencionadamente, distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Yankee en su retiro”.

El productor inició diciendo: “de todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de “Bocón” y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti”.

El hombre describió que sabía que Don Omar encontraría el momento en que él desde la cárcel no pudiera hablar o defenderse de sus “acusaciones fantasiosas”.

“Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado (…) con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara ¿VERDAD?”, siguió.