¿Daddy Yankee compró portada de revista para atentar contra Don Omar?

Para nadie es un secreto que los padres del reguetón son Daddy Yankee y Don Omar, dos artistas que llevan más de tres décadas vigentes en las playlist del género urbano con clásicos musicales.

No obstante, ambos artistas se encuentran envueltos en una polémica, todo a raíz de las recientes declaraciones de William Omar hacia el intérprete de ‘Gasolina’. En este espacio de una hora para el canal de YouTube ‘El Chombo’, el cantante lanzó varias acusaciones en contra de Yankee.

Y es que todo comenzó en la gira de 'Don vs Don' en el 2015, donde el productor Raphy Pina le propuso que invitara al 'big boss' en su espectáculo musical.

Esta gira finalmente terminó llamándose 'The Kingdom', donde ocurrieron varias situaciones que no le agradaron a Don Omar. Uno de esos hechos que incomodaron más al cantante fue la agresiva portada y su titular: 'Daddy Yankee noquea a Don Omar', en uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico, lugar donde se presentarían en ese entonces.

"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que 'claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'".