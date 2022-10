Jenn Muriel presume su lado más sensual luciendo atrevida lencería

Jenn Muriel cada vez más se vuelve en una de las colombianas más populares y admiradas de las redes sociales. Su belleza, sensualidad y sentido social ha conquistado los corazones de millones que la admiran y se cautivan con cada una de las publicaciones que comparte.

A través de su cuenta de Instagram, en donde la siguen más de 6 millones de personas, Muriel, que estuvo un tiempo ausente de las redes sociales, publicó una foto en la que mostró su lado más sensual y atrevido.

En la imagen, la joven paisa luce lencería negra que se ajustó a su cuerpazo y resaltó su belleza mientras mira a la cámara.

“We can always begin again (siempre podemos empezar de nuevo”, es el mensaje con el que la creadora de contenido compartió la foto, que como era de esperarse, ha sido llena de elogios por parte de sus seguidores.

Comentarios como “sos tremenda mujer”, “nos encanta verte feliz”, “qué cuerpazo”, “gran nuevo inicio”, entre otros, son algunos de los que ha recibido Jenn en la imagen, que explotó la popular red social.