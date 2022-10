¡Lo logró! Westcol recibe apasionado beso de Aida Victoria Merlano

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano y el streamer Westcol, explotaron las redes sociales luego de realizar diferentes transmisiones en las que se confesaban su amor.

Aunque la pareja no ha confirmado un romance, mutuamente se han dicho cosas románticas e incluso han dado pistas de que se darán una oportunidad.

Durante una reciente transmisión en la plataforma Twitch, la pareja se dijo cosas románticas y sorprendieron a sus seguidores al darse besos.

En la conversación, Westcol le dijo a Aida todo lo que le genera y lo que quiere hacer con ella, algo que sin duda conquistó a la joven: "Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?".

Tras las palabras del streamer a Aida, la joven no aguantó y lo besó frente a todas las miradas de las personas que estaban conectadas.

Luego del beso, Aida aseguró que estaba muy nerviosa y hasta mostró en cámaras que las manos y los pies le estaban temblando, algo que sorprendió a sus seguidores, pues no acostumbra mostrarse vulnerable.

Como era de esperarse, el beso entre los jóvenes generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, que no escondieron su opinión con comentarios como "Así es , toda Colombia quiere y ella escogió el más ruco y ñeque!", "aida victoria con casa por cárcel y comiéndose a westcol, no mija escoja una sola miseria", "Que le guste westcol es probablemente la mayor red flag que alguien puede tener", entre otros.