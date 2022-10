¿Final inesperado? Tiktoker se comió una avispa viva y su rostro quedó irreconocible

En la actualidad muchos creadores de contenido ponen a prueba amistades, relaciones amorosas e incluso su salud por obtener reconocimiento en redes sociales.

El caso de un influencer asiático se hizo viral al conocerse que luego de ingerir una avispa viva, su rostro quedó desfigurado y debió asistir a un centro médico.

El video no tardó en convertirse en tendencia y despertar la molestia de los internautas quienes señalaron que las personas pueden llegar a poner en riesgo su vida por un me gusta.

En la grabación, de unos pocos segundos, se puede apreciar al creador de contenido sostener al insecto con dos palillos chinos mientras le indica a la cámara que registre que está vivo. El video compartido en Twitter mostró el momento en que el sujeto se lleva al insecto a la boca.

Sin embargo, luego de un corte se ve al joven con el rostro hinchado y casi irreconocible por lo que sería una reacción alérgica a la avispa.

Los internautas señalaron que pudo haber sufrido repercusiones serias.

“Sí, inesperado porque se hubiera podido morir fácilmente. Con la lengua hinchada no habría podido respirar”; “Se lo merece”; “Gente pendeja”; “Eso es masoquismo”; “Dichoso que no se le cerró la tráquea por loco”; “Se me hace muy mala costumbre eso de andarse comiendo animalitos vivos. Exponen la salud a lo tonto”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Retos que arriesgan la vida?

Esta no es la primera vez que se hacen tendencia este tipo de retos que desafían la muerte. Recientemente se hizo viral el testimonio del influencer Yeferson Cossio quien ingirió varios platillos de Pez Globo en Japón, un pescado conocido por contener una toxina que puede causar la muerte.

El creador de contenido reveló que debió ser llevado de urgencias a un centro médico, donde según él, habría muerto por algunos segundos.