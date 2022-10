“Qué h*p*ta pa’ arrogante”: Yina Calderón se despachó contra ‘La Liendra’

Yina Calderón ha estado envuelta en polémica por sus opiniones sobre los influencers colombianos, gracias a un video en el que se burló de ‘La Liendra’ y otras personalidades.

Sin embargo, la empresaria arremetió nuevamente contra el creador de contenido durante un en vivo en su cuenta de Instagram y reveló el motivo por el cuál la pareja de Dani Duke no es de su agrado.

“Yo les voy a decir por qué a mí me cae muy mal ‘La Liendra’ porque yo estaba en un restaurante con él comiendo y un niño le tomó una foto. En ese momento, el manager de él era Santiago (…), se fue donde estaba el niño, un niño como de 10 años, le quitó el celular y le borró la foto”, explicó Calderón.

Mira también: Mamá de Yina volvió a criticar a La Liendra por su pen3; lo comparó con una mini-salchicha

Este hecho causó indignación en la empresaria: “¿Qué se cree Justin Bieber o qué? ¿Cómo le decimos, Maluma? Desde ahí dije, qué h*p*ta pa’ arrogante, por eso no me lo soporto”, puntualizó.

Asimismo, la huilense se refirió a sus opiniones controversiales sobre algunos influencers.

“Así con todos, si yo les tengo algún fastidio es porque algo me han hecho o de alguna manera me han aludido o me han tratado mal”, agregó.

¿Rumores de romance?

Uno de sus seguidores aprovechó la oportunidad para preguntarle si en algún momento le gustó el quindiano, a lo que Calderón respondió de manera contundente.

“Mi amor, yo siempre me he caracterizado por tener novios guapos, el que tengo en este momento es un hombre muy guapo déjame decirte. Pero del físico no depende porque hay hombres que no son tan lindos y son muy buenas personas, pero él no es una buena persona y yo sé por qué se los digo”, finalizó la dj.

Te puede interesar: Yina Calderón dio detalles de cómo avanza su recuperación

Avanza su recuperación

Cabe resaltar que la empresaria se encuentra en proceso de recuperación, luego de que debieran operarla de emergencia para retirar la prótesis de uno de sus glúteos.

A través de sus historias de Instagram, Calderón explicó que la herida se abrió por la acumulación de líquido en la zona por lo que debió ser intervenida nuevamente.

Además, explicó que deberá esperar un tiempo para que su cirujano pueda colocar la prótesis.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos tus artistas urbanos favoritos desde tu computador en > escuche.los40.com.co/emisora/bogota_urban/o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg