Yina Calderón dio detalles de cómo avanza su recuperación

Yina Calderon quien es una de las celebridades más polémicas en redes sociales y en Colombia, ha tenido que atravesar por momentos difíciles en su salud, a causa de los biopolímeros.

A pesar de haber tenido que pasar por dolorosas intervenciones quirúrgicas para retirar los biopolímeros que tenía en sus glúteos, la empresaria de fajas decidió esperar unos meses para recuperarse de manera exitosa y poder asistir nuevamente al quirófano.

Mira también: Yina Calderón confiesa por qué no ha mostrado el resultado de su cirugía

Esta intervención tenía como fin, levantar su cola con la ayuda de prótesis. Esto, debido a la extracción de los biopolímeros, los médicos tuvieron que quitar parte de su músculo, lo que hacía ver su retaguardia un poco caída, según las mismas palabras de Calderón.

Sin embargo, hace unos días, a través de su cuenta de Instagram la empresaria reveló que se le “abrió la nalga izquierda”.

Te puede interesar: “Es una víbora completa”: Continúa la pelea entre Yina Calderón y Epa Colombia

Con la voz entrecortada la DJ de guaracha detalló que el cirujano no había tenido la culpa y que ella tampoco, pues su situación se complicó a pesar de los cuidados que estaba tomando para contar con una óptima recuperación.

La ex ‘Protagonista de Nuestra Tele’, aseguró que su recuperación va muy bien y que la incisión está avanzando con éxito.

Lee también: “Yo no me hago esos peinados de morenitas”: El comentario por el que tildaron a Yina de racista

Además agregó que su cola se ve un poco extraña, porque tiene en un glúteo la prótesis y en la otra no y, por recomendación del médico, así tendrá que esperar al menos hasta finales de enero que pueda volver a ingresar a un quirófano.

En tono de humor, invitó a sus seguidores que a los ‘toques’ que asistan, se fijen solamente en su show y no en su cola.

“Yo estoy muchísimo mejor, la incisión va muy bien, pues obviamente no está la prótesis, entonces la fuerza que está haciendo es mínima, está muy bien gracias a Dios en la casa… recuperándome ¿cómo me siento? Bien… eso es algo que pasa, no se trata de buscar responsables, pasó, se salió el líquido, se salió la prótesis, cosas que pasa, ojalá ustedes aprendan de esto y entiendan que la cirugía plástica no es un juego, y es complejo”.