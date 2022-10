Esperanza Gómez revela si sus orgamos son reales o no

Uno de los grandes interrogantes entorno al cine porno o a las estrellas de este mundo son si los orgasmos que tienen las mujeres en estas escenas son reales o no. Esperanza Gómez, la más famosa actriz de cine para adultos en Colombia detalló su característico “Jue… qué rico” es real no.

En medio de una entrevista con la presentadora de ‘Eso no se dice’ de Radioacktiva, la caldense de 42 años decidió hablar sin censura sobre este tema y dejar en claro si todo es actuado y si en su vida personal ha tenido que fingir alguno.

Gómez inicialmente comentó que es una persona que peca por “imprudente”, que dice las cosas de frente de acuerdo con lo que esté sintiendo o pensando.

“A mí de verdad, si el tipo no está haciendo sentir algo rico, yo soy muy franca y se lo digo (…) deberías moverte así”, comentó la también empresaria.

Además, habló sobre una experiencia en la que conoció a un sujeto con el que tuvo intimidad pero definitivamente no fue lo que ella esperaba.

“Hace poco conocí una persona que físicamente me pareció atractiva y después me mandó las fotos de aquello y dije: wow está comestible. Pero el man no dio la talla. A los cinco minutos finito, y le digo yo: ¿tan rápido acabaste? Y el como que: ¿En serio? Y yo: sí, yo siento que me hiciste perder el tiempo”, sentenció la modelo erótica.

Al final, Esperanza comentó sin censura que no es el tipo de mujer que finge orgasmos, tanto en la pantalla chica como en su vida cotidiana.