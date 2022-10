Esperanza Gomez protagoniza escena de celos por su novio, ¿qué pasó?

Esperanza Gómez se ha consolidado como una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas y admiradas del país, pues su larga trayectoria en la industria la han catalogado como toda una estrella del porno.

Por eso, saber de la vida privada de la actriz y de su trabajo siempre ha sido de gran interés entre todos sus seguidores y en esta oportunidad, Esperanza fue entrevistada por Juliana Casali en ‘Eso no se dice’ de Radioacktiva 97.9 FM, en donde contó varias infidencias de su vida laboral y personal.

En esta oportunidad, la periodista argentina le preguntó sobre cómo son sus relaciones amorosas personales y si se considera una mujer celosa con su pareja.

Al respecto, la actriz no dudó en responder sin tapujo y hasta contó una anécdota en la que ‘pilló’ a quien era su novio en ese momento, con otra mujer en el carro.

¿Cuál fue la reacción de Esperanza Gómez?

En la entrevista, Esperanza confirmó que se considera una mujer muy celosa cuando sabe o piensa que la están engañando.

“Yo soy una persona muy celosa cuando siento que me engañan, que me mienten. Y más que sentir, o sea yo soy de las que busca pruebas. Una vez las tenga, así lo nieguen, existen las pruebas”, expresó Gómez.

Luego relató una vez en la que se ‘agarró’ a gritos con otra mujer, luego de encontrarla en el carro de su novio.

“La primera vez que me pasó fue muy curioso porque mi novio siempre se parquea en frente de mi casa, dejaba la camioneta sin echarle llave y yo una vez salí a la tienda de la esquina a comprarle alguna gaseosa, cuando de repente vi una vieja dentro de la camioneta sentada y yo: ¿Ah? Me regresé y fui directamente a la camioneta, abrí la puerta y le dije: disculpe, ¿usted qué hace en la camioneta de mi novio? Y llega y la vieja y me dice: de su novio, querrá decir de mi novio”, relató la actriz.

Luego, continuó diciendo que la situación se fue subiendo de tono y terminó gritándose con la otra mujer para luego encarar al sujeto que se vio sorprendido ante la incómoda situación.

“De repente sale el personaje en cuestión, porque estábamos ahí a grito herido en la calle, y dijo: es que ella no es mi novia, era mi novia, pero ya no somos novios. Yo la dejé a ella para estar contigo Esperanza. El caso es que fue un show bastante patético”, finalizó la actriz porno.