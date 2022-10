Pareja gay publicó fotografía dándose un beso antes de quitarse la vida

Un nuevo caso de intolerancia se presentó en el país asiático, Armenia. Pues una pareja gay tomó la decisión de terminar con su vida, presuntamente, por haber sido víctimas de rechazo debido a su orientación sexual.

El caso se conoció a través de redes sociales, por cuenta de uno de los jóvenes que compartió un carrete de fotografías en su Instagram, junto a su novio, en el que ambos se besaban y demostraban su amor al mundo entero.

Te puede interesar: J Balvin lanza 'Oye', una aplicación para cuidar la salud mental



Esta fue la última publicación que hizo el joven justo antes de que él y su novio acabaran con su vida. “Final feliz. Las decisiones sobre compartir fotos y nuestros próximos pasos las tomamos los dos juntos”, escribió el joven en la descripción.

Por supuesto, la publicación causó gran indignación entre los defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ +. Pues organizaciones como Pink Armenia, lamentaron que los jóvenes se vieran obligados a dar “un paso tan trágico por la intolerancia hacia ellos”, según lo publicado en el medio ABC de España.

“Este trágico incidente demuestra una vez más que las personas LGBT en Armenia no están seguras ni protegidas por la sociedad o el Estado”, agregó la organización.

Mira también: "Cambió mi vida", Selena Gómez reveló que alejarse de las redes sociales mejoró su salud mental

Asimismo, en los comentarios de la publicación, se logran leer más de 10 mil mensajes en los que lamentan la muerte de la pareja y la indignación que esto trajo consigo para otras personas, que al igual que estos jóvenes, ha tenido que lidiar con la intolerancia y homofobia.

“Nuestro país es un desastre, no debemos tener miedo, pero lo tenemos. Deberíamos confiar en nuestra diáspora, pero no podemos. No son los primeros y creo que no serán los últimos. Eso no es un SUICIDIO sino un asesinato. Descansen en paz”, comentó una de las personas que lamentó la muerte de la pareja gay.

Por último, la ONG Pink Armenia, expresó que “Consideramos inaceptable justificar la muerte de personas. Los pensamientos suicidas a menudo van acompañados de sentimientos de culpa, miedo, autoinculpación y vergüenza debido a las actitudes de la sociedad hacia la orientación sexual y la identidad de género”.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Recuerda que, si estás pasando por algún momento de dificultad anímica o emocionalmente y deseas ser escuchado, puedes contactarse con alguno de estas líneas de atención.