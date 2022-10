“Ni siquiera sabían qué era”, Jorge Rausch respondió a las críticas sobre la comida de su restaurante

Criterión es uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, pues su chef es el reconocido jurado del reality ‘MasterChef’, Jorge Raush, por lo que la comida de este lugar es considerada como de ‘alta cocina’.

Los precios por persona oscilan entre los $118.000 y $275.000 por lo que comer en Criterión es algo que no suele ser rutinario. Para probar los platos del restaurante y que las personas, que no han ido, se lleven una idea de lo que se puede encontrar allá, dos youtubers hicieron un video dando su opinión sobre el restaurante del reconocido chef.

Sin embargo, lejos de comentar cosas positivas, Cristian Gonzaléz, quien publicó el video en su canal de Youtube, y otro creador de contenido expusieron que no le había gustado la comida de aquel lugar y que además la experiencia fue “decepcionante”.

“La primera impresión es decepción (sic). Quería que me atacara la lengua. De 20 platos, por ahí cinco pasaron la prueba”, expresaron los creadores de contenido.

“De verdad, esperaba muchísimo más. Estoy decepcionado feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo”, añadieron.

La respuesta de Jorge Rausch

Al respecto, en entrevista con Revista Semana, el reconocido chef le respondió tajantemente a los creadores de contenido, expresando que respetaba su opinión.

“Creo que cada uno está en su derecho de que le guste una comida o no. Yo tengo que aguantarme lo bueno y lo malo que me dicen en redes sociales. Hay veces que la gente no entiende lo que uno hace porque quizás nunca lo había probado. Muchos ingredientes que -los influenciadores- probaron ni siquiera sabían qué era. Pero nada, llevamos 20 años haciendo la comida de Criterión con todo el cariño, la dedicación y los mejores ingredientes. En Criterión no hacemos vainas raras y no tenemos sabores extraños. Pero, en general, al que no le gusta le respeto su opinión y al que le gusta, me encanta que vuelva”, dijo en la entrevista.

Sin embargo, el reconocido chef, quien fundó el restaurante junto a su hermano Mark Rausch, dejó claro que en Criterión “no se hace comida rara”.

“En mi restaurante no se hace comida rara. Los postres son crème brûlée, torta de leche con miel o clafoutis (postre de frutos rojos). No sé si no tienen el paladar para probar ese tipo de cosas, o si culturalmente están acostumbrados a una comida distinta. Lo único que digo es que la comida de Criterión es de alta calidad”, expresó Rausch.