Yina Calderón enciende el internet con un ardiente video en bikini

La creadora de contenido Yina Calderón es una de las celebridades digitales más polémicas de Colombia, quien constantemente está titulando las noticias de los portales web gracias a los escándalos en los que se ve inmiscuida casi que a diario.

Hace unas semanas fue tendencia por unas polémicas y ofensivas descripciones junto a su madre, la señora Merly Ome, hacía varios reconocidos influencers del país. Entre lo que se destacan La Liendra, Andrea Valdiri, La Jessu, entre otros.

Su más reciente polémica, fue en el momento que decidió opinar sobre la mediática separación entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque; siendo centro de críticas por referirse a que dicha relación no se basó en el amor, sino en el interés y hambre de fama y reconocimiento.

A través de sus redes sociales la DJ de guaracha, compartió un corto video en el que se ve modelando de manera coqueta a la cámara.

Con un sexy bikini color metal y brillantes, la ex Protagonista de Nuestra Tele, sujeta las tiras del traje de baño, mientras camina de atrás hacia delante.

En lo que podría ser las instalaciones de su salón de belleza, la empresaria de fajas aprovecha para lucir su nuevo look. Unos largos dreadlocks o también llamadas rastas, de color verde y bajan hasta la cola.

Al final del clip, la creadora de contenido posa de lado, mostrando uno de sus glúteos, que recientemente fueron operados.

Los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar en dicha publicación.

“Extravagante, si muy extravagante”, “Que afán por mostrar lo que no es y tiene. Que Dios la bendiga”, “Recuerden si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar 😍”, “Imitando a la Valdiri 😂”, “De verdad tan rápido se recupera de una cirugía😱”, “Por eso no le cierran esas heridas”, “Pinté toda la casa…. Qué es eso”.