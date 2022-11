“Como cantante eres buena presentadora”, a Jessica Cediel tras video en el que sale cantando

Jessica Cediel se ha consolidado como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión nacional, esto, gracias a su larga trayectoria profesional con la que ha llegado a presentar reconocidos programas como ‘Bravissimo’, ‘Muy buenos días’, ‘Yo me llamo’, ‘Premios Juventud 2016 y 2017’, Exatlón Estados Unidos’, ‘La Voz Estados Unidos’, entre otros.

Actualmente se encuentra trabajando en el nuevo reality de música del Canal Caracol ‘La Descarga’, programa que conduce junto a Carlos Calero.

Al mismo tiempo que está presentando el reality, Cediel realizó un anuncio en su cuenta oficial de Intagram, sobre que estaría pesando en abrirse camino en la industria musical. Pues con un video en el que sale cantando ‘Tu cárcel’, de Marco Antonio Solis, la presentadora presentó una de las sesiones musicales que grabó en un estudio en México.

“A petición del público!!! Aquí les comparto una de tantas sesiones que tuvimos este año en el estudio desde un país que quiero mucho! México. Qué bonito empezar de la mano con gente tan talentosa en la industria musical! Nos fuimos … esto apenas comienza Canción: #tucarcel Bienvenidos al debate! Aquí son bienvenidos! Tome su ficha y disfrute”, fue el mensaje con el que Cediel acompañó el video de ella cantando.

Reacciones al video de Jessica Cediel Cantando

Como era de esperarse las reacciones sobre el video de la presentadora cantando no se hicieron esperar, pues al poco tiempo de su publicación miles de personas comentaron dejando su opinión sobre el talento de Cediel.

Mientras unos lo apoyaron con su idea de ser cantante, algunos otros no estuvieron tan de acuerdo y le expresaron que lo de ella no era la música sino la televisión. Por lo que empezaron a criticar su voz diciéndole que sonaba desafinada y que lo mejor era quedarse como presentadora.

“Mejor que se quede presentando”, “pero canta mejor que Luisa Fernanda”, “canta un poquito bastante feo”, “tiembla Luisa Fernanda jajajaja”, “como cantante es buena presentadora”, “de presentadora te ves mejor”, “como cantante te hace falta mucha preparación”, “a mí me parece que se escuchó muy bonito” y “sigue haciendo lo que quieras”, fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora.

Jessica Cediel respondió a las críticas

Después de las incontables críticas que recibió por parte de cientos de internautas, la presentadora decidió responder ante ellos, de forma muy respetuosa, dejando claro que no dejará de cantar y que además seguirá estudiando para hacerlo cada vez mejor.

“A mí me gusta. Además, para haber ensayado esto sin tener clases de canto y hacerlo así al natural a mí me gustó mucho. Tenme fe que yo me la tengo”, “eso está bien bebé. Para los gustos se hicieron los colores”, respondió Jessica.

Además, en una de sus respuestas, Jessica se refirió a los cantantes que usan efectos para cambiar su voz afirmando que ella sale cantando al natural.

“Tenme fe, espera que siga estudiando y verás. Por lo menos les canto al natural y sin trucos", respondió Cediel.