“Soy una rata de laboratorio”: La ‘Barbie’ colombiana reveló cómo se cambió el tono de piel

Tatiana Murillo es una modelo y creadora de contenido reconocida por querer parecerse a la ‘Barbie’ colombiana, pues así es como ella misma se autodenomina. Para lograr su objetivo, la paisa se ha sometido a innumerables cirugías estéticas con las que ha cambiado gran parte de su cuerpo.

Al respecto, la ‘Barbie’ colombiana no ha tenido mayor reparo en revelar todos los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, por lo cual, la paisa ha estado siempre en el ojo del huracán por su excesiva afición a las cirugías. De hecho, Tatiana ha sido fuertemente critica por inculcarle dicho gusto a su hija de 12 años, a quien ya le operó la nariz y la sometió a un procedimiento estético para aumentar el volumen de sus labios.

Sin embargo, los comentarios y críticas han sido algo a lo que la ‘Barbie’ colombiana no le ha prestado atención, por el contrario, son un impulso para seguir entrando al quirófano cada vez que le llega un nuevo deseo a su cabeza.

¿Tatiana Murillo se cambió el tono de piel?

Una de las cosas que más inquietan a los seguidores de la modelo, es su color de piel, pues de eso se sabe que en su niñez y adolescencia tenía un tono oscuro, algo que actualmente no se percibe dado que en todas sus fotos se ve de tez blanca.

Al respecto, Tatiana Murillo había revelado, en uno de sus famosos ‘story time’ en TikTok, que hace algunos años se sometió a un experimento con un reconocido médico para cambiarse el tono de piel.

“Llevo cinco años en un proceso de aclaramiento, avalado por nadie y con un doctor al que le di el aval para que, prácticamente, experimentara en mí, tanto con ‘peelings’ (exfoliación química) como con láseres”, confesó la Barbie colombiana.

Luego, expresó que, al ser un proceso de experimentación, ha sufrido efectos secundarios en la piel.

“Se me ha puesto la piel roja, escamada, me ha dolido y me ha pasado de todo. Por eso les digo que soy una rata de laboratorio, porque este tratamiento es experimental, aunque a mí me ha dado muy buenos resultados, afortunadamente, nunca me ha pasado nada malo. Mi cuerpo es más oscuro que mi cara, pero hemos logrado aclararle como tres tonos, mientras que en mi rostro como cinco”.

¿Cuántas cirugías tiene en el rostro?

Respecto a las cirugías que tiene en la cara, Tatiana confesó que se ha hecho al menos 15 procedimientos y este año se ha sometido a otras tres cirugías estéticas en dicha parte del cuerpo.

Entre ellas está la nariz, en donde se hizo tres cirugías hasta obtener la nariz “perfecta”, luego se hizo la bichectomía y con ello una liposucción de cara. Para tener unas cejas “espectacularmente altas” tuvo que someterse a seis cirugías.

Después se concentró en sus ojos y se realizó una blefaroplastia, en los labios se hizo un levantamiento de estos, para lo cual se sometió a dos cirugías diferentes.

Además, expresó que se sometió a dos cirugías de lipopapada, dado que la primera no le funcionó. Finalmente confesó que se inyectó ácido hialurónico en los labios, lo cual se convirtió en otra cirugía porque se encapsuló.