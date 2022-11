Evaluna reveló por primera vez enternecedor detalle de su bebé Índigo

Una de las parejas más queridas por los colombianos es sin dudas la que conforman los cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. Ambos artistas se han encargado de construir una familia ejemplar y de admirar a través de las redes sociales.

El colombiano le ha demostrado a la venezolana cuánto la ama, con detalles simbólicos que han marcado la relación desde su comienzo.

Tras la llegada de su primer bebé, Índigo, los intérpretes de ‘Machu Picchu’, han estado un poco alejados de las redes sociales. Demostrando que han dejado para su intimidad la crianza de su criatura y todo el proceso como padres primerizos.

Además, sus millones de seguidores alrededor del mundo, no ven la hora que llegue el estreno mundial de su reality llamado ‘Los Montaner’, el cual tiene fecha de lanzamiento para el próximo miércoles 9 de noviembre a través de Disney Plus. En el que se contarán detalles inéditos de todos los que conforman la familia Montaner.

Evaluna muestra tierno detalle de Índigo

A pesar de tener momentos de intimidad durante los últimos meses desde el nacimiento de la criatura, la artista decidió romper el hermetismo que tienen con respecto a desvelar la imagen de su bebé.

Durante las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, mostró lo grande que está su hija, además de dar otra infidencia en el texto de la imagen: “No es fácil cortarle las uñas”.

Pese a que no se ve en su totalidad el cuerpo de la bebé, solo se logran apreciar las manitos mientras juega con un mantel, en el que se leía la frase "pancakes please".

Los comentarios positivos y de afecto, invadieron la publicación.

"Los bebés hay que protegerlos de los ojos de la envidia", "Díos mío que ganas de conocer a la pequeña", "Está muy grande, pero ya queremos ver su cara", "que bueno que protejan la imagen de la niña, es verdad que ellos no tienen que someterse a la presión mediática de los papás, me parece muy inteligente que le respeten eso, no le veo nada de malo y no entiendo por qué tantas críticas", "Es una bendición de Dios".