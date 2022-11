Dua Lipa aclara rumores sobre su presentación en el Mundial de Qatar 2022

La ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 es uno de los eventos que más esperan algunos fanáticos. En esta siempre se presenta algún artista internacional y se rumoraba que Dua Lipa haría parte.

Sin embargo, la mima artista aclaró los rumores y dijo que ella no hará parte de esta ceremonia que se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt. La cantante compartió un mensaje en su cuenta de Instagram y aclaró que nunca existió la posibilidad.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, comentó.

También, aprovechó para enviar una pulla al país organizador del Mundial y se unió a las críticas de derechos humanos que se han hecho.

“Estaré haciéndole barra a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, dijo.