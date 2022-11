¿Peor que antes? Yina Calderón muestra por primera vez sus glúteos

Yina Calderón sigue dando de qué hablar en redes sociales, cabe resaltar que es una de las colombianas más controversialespor lo que constantemente se escucha su nombre ya sea por alguna polémica con otro creador de contenido o por cómo lleva su vida.

Recordemos que, la colombiana se dio a conocer gracias al famoso programa de RCN ‘Protagonistas de Novela’, desde ese momento se ha mantenido en el mundo del entretenimiento.

Además, creo línea de fajas por la que ha sido reconocida, también ha pasado por varias cirugías en sus glúteos debido a los biopolímeros.

Su apariencia física siempre ha sido un tema que ha estado en el ojo del huracán, pues ha sido criticada varias veces, sobre todo por las diferentes cirugías, de hecho, hace un tiempo aseguró que se sometería a varias intervenciones quirúrgicas para parecerse a Barbie, es por esto por lo que se sometió a una cirugía para reducir las medidas de su cintura.

Recientemente se ha vuelto viral el incidente que tuvo con sus glúteos, pues luego de su cirugía para extraer los biopolímeros, Yina se implantó unas prótesis, pero debido a la vida de excesos que lleva de fiestas, viajes y más, la cicatriz se abrió y tuvieron que retírale una de sus prótesis.

La DJ de guaracha compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que deja ver sin filtro y sin censura cómo le quedó la cola sin una de sus prótesis.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar, “que se deje así”, “que no moleste más con eso, antes está bien de salud”, “se ve bien, me gusta”, “está hasta buena la polémica”, “ella vive en su mundo”, “será dejarla”, fueron algunos de los comentarios.