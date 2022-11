Con un estrecho abrazo, Jason Momoa y su amigo presumen su retaguardia en taparrabos

Jason Momoa, el famoso actor de Honolulú, Hawái, sigue dando de qué hablar tras mostrarse en repetidas ocasiones con un taparrabos.

Cabe mencionar que el actor, modelo y director es considerado uno de los hombres más guapos por su musculoso cuerpo, su carisma y sus característicos ojos verdes.

El actor ha sido furor en redes sociales, todo empezó cuando fue captado en medio del mar mientras pescaba y él llevaba un taparrabo que dejaba ver su retaguardia.

Días después, durante una entrevista le preguntaron si siempre traía el taparrabo debajo de sus pantalones, a lo que él sin decir una sola palabra se bajó los pantalones y enseñó su ropa interior, unos taparrabos.

Nuevamente se ha hecho viral tras presumir su musculoso cuerpazo en medio de la naturaleza junto a otro hombre, ambos llevaban taparrabos y en un momento se giran dejando ver sus retaguardias.

Los comentarios por supuesto no se han hecho esperar por parte de los internautas, “él es hermoso”, “ay, no, yo lo amo”, “genial”, “el más guapo de todos”, “que belleza”, “son los mejores”, “jajajaja me da risa, pero es muy guapo”, escribieron algunos usuarios en las redes sociales.

El actor tiene 43 años, suficientes para haber construido una larga y exitosa carrera en la industria del entretenimiento, algunos de sus papeles más recordados son ‘Aquaman’ y su participación en ‘Juego de Tronos’ como ‘Khal Drogo’.