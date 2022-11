Jason Momoa uso un ‘taparrabos’ y mostró que está bien dotado

Jason Momoa se convirtió en el amor platónico de muchas mujeres y con su cuerpo ha dejado babeando a más de una. El actor ha interpretado a superhéroes en DC Comisc y en Marvel y siempre que aparece en pantalla se roba más de un suspiro.

El actor ha destacado también por su personalidad, pues en las entrevistas que ha hecho se ha mostrado tal cual cómo es. Lejos de ser un hombre serio, ha conquistado porque le gustan las bromas y es bastante relajado.

Eso lo demostró una vez más en el programa de Jimmy Kimmel, en este estaba haciendo promoción de su nueva película de Netflix, Slumberlankd. El actor se quitó la ropa y posó con solo un taparrabos.

Jason llevaba puesto el mismo atuendo que tenía su personaje en la película, una pijama de seda con un gaban de terciopelo. Entonces, el presentador le inició a hacer preguntas sobre una fotografía que colocó en su Instagram, en la que estaba pescando con un ‘taparrabos’.

El presentador le dijo que cuál era el secreto para usar esa prenda.

“Eso es un malo tradicional que lo hawaianos usan. Soy creador, escritor, director y productor de esta serie de Apple llamada Chief of War y ocurre en Hawái entre 1780 y 1790. Eso es lo que llevo todos los días. Me estaba preparando para el papel, porque me gusta meterme en el personaje, también me estaba bronceando mi blanco trasero. Y alguien pasó y me tomó esa foto… Oh, Dios. De hecho, ya no me gusta usar ropa más. Lo uso todos los días”, dijo el actor.

Cuando Jimmy Kimmel le preguntó si la llevaba puesta, él dijo que sí y lo demostró en la televisión en vivo.