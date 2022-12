Video: comparan a Alicia Machado con Marilyn Monroe por su sexy cambio de look

Alicia Machado, la famosa exreina venezolana, desató una gran oleada de comentarios en las redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram.

La también actriz se ha convertido sin duda en uno de los personajes públicos más destacados de Venezuela por su belleza y talento.

Su larga carrera artística en películas, novelas, modelaje entre otros, ha hecho que sus fanáticos la cataloguen como un ejemplo e inspiración de vida, tal como se lee en los comentarios de sus redes sociales.

Además, cabe mencionar que la también empresaria es muy activa en redes, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde suele compartir sus proyectos profesionales y fotografías que dejan a más de uno con la boca abierta.

¡Muy hot!

La venezolana sorprendió a sus más de un millón de seguidores con sus más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram en donde presume de su nueva apariencia.

La creadora de contenido ha provocado miles de reacciones, pues su look a sorprendido a miles de personas.

Cabe recordar que una de las características físicas de Alicia era su cabello rubio que le llegaba hasta los hombros.

Sin embargo, el pasado 29 de noviembre la presentadora compartió su primer video con el cabello muy corto y de color castaño oscuro y ondulado.

Su nueva apariencia sin duda revolucionó las redes por el inesperado look, además, en dicha publicación llevaba un ajustado atuendo con un profundo escote que resaltaba sus pechos y dejaba ver su sostén.

“Exquisita y femenina, muy auténtica y sensual”, escribió junto al video con el que aprovechó para promocionar su nueva fragancia.

Reacción de sus seguidores

La venezolana en apenas 3 días a compartido varias publicaciones en las que presume su nuevo corte y color de cabello, por supuesto sus seguidores no han pasado por alto el acontecimiento y la han llenado de comentarios.

“Wow, no me esperaba ese look”, “me encanta, te ves fantástica”, “diva y divina”, “la más guapa de todos”, “eres demasiado increíble”, “me encantas”, “hermosa mujer”, “ese corte está bello, te pareces a Marilyn”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.