El regalo que recibió Camilo de una fan con el que recordó a sus seres queridos que ya no están

Camilo se ha ido consolidando como uno de los cantantes colombianos más reconocidos y exitosos del género pop en el país, pues su carrera musical ha crecido a enormes pasos y su música es escuchada en diferentes países del mundo.

Ahora, se encuentra de gira mundial con ‘De adentro pa fuera tour’ en donde ha llegado a diferentes países, entre ellos Colombia, pues el pasado 2 de diciembre el intérprete de ‘Vida de Rico’ estuvo en Medellín y, el próximo 7 de diciembre volverá a Bogotá.

El cariño y admiración que ha recibido el joven artista en sus conciertos siempre ha sido de gran felicidad para él. De hecho, en su concierto en Medellín recibió un emotivo regalo por parte de una fanática con el que recordó a seres queridos que ya habían muerto.

El emotivo regalo que recibió Camilo

En su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 27 millones de seguidores, el cantante compartió un video en el que mostró el regalo que recibió por parte de una fan antes de su concierto en Medellín.

En el video, sale la fan mostrando su regalo y diciendo: “Hola Cami, te hice este detalle: Ruper y Rozín (un cuadro)... mi tía también falleció en la pandemia...”.

El en cuadro aparece el fallecido periodista argentino Gerardo Rozín, amigo cercano de Camilo, además de otro amigo del cantante y la familia Montaner.

“Anoche en Medellín me dieron un regalo muy especial, que me hizo sentir cerca de dos personas muy especiales para mí que ya no están en este plano material conmigo!! Qué hermosa noche, abrieron el techo de La Macarena, la luna nos acompañó. Fue mágico. Mari: te amo. Gracias”, escribió el cantante en la descripción de la publicación.