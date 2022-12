¿A qué huele Bad Bunny? Fan revela el extraño olor que desprende el artista

Bad Bunny se sigue coronando como el artista musical más importante de todo el mundo, pues sus increíbles números han demostrado que Benito Antonio Martínez, nombre real del puertorriqueño, es el cantante más escuchado de los últimos tiempos.

Durante este 2022, el intérprete de ‘Me porto bonito’ realizó su tour ‘The World’s Hottest Tour’, una gira mundial en la que estuvo en más de 30 países llevando un show sin precedentes en los que en cada presentación puso a vibrar a miles de personas al ritmo de todos sus éxitos.

Este 9 de diciembre Bad Bunny cerró su tour mundial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en donde despidió su año más exitoso al mejor estilo de las canciones que lideraron las listas de reproducción de las principales plataformas de streaming.

Fue justo en su concierto de Monterrey, México donde una fanática tuvo la oportunidad de subirse al escenario y bailar con él, por lo que en su cuenta de TikTok la joven mexicana reveló qué se sintió estar tan cerca de Bad Bunny y hasta confesó a qué huele el artista.

¿A qué huele Bad Bunny?

Según confesó en su cuenta de TikTok, la joven llamó la atención del artista puertorriqueño al estar subida sobre los hombres de su novio, por lo cual, Bad Bunny la invitó a subir al escenario para bailar al ritmo de ‘Enséñame a bailar’.

“La gente no me dejaba pasar, yo llegué a la cerca porque un guardia empezó a preguntar por la chava que había elegido y un chavo dijo: ‘aquí está’ y así fue como la gente se abrió para que pudiera pasar”, relató.

Su historia se hizo viral en redes sociales y miles de personas empezaron a preguntarle sobre cuál es el olor de Bad Bunny, dado que ella lo había tenido cerca y hasta lo abrazó. Sin embargo, su respuesta dejó decepcionados a los fanáticos del cantante.

“Él nos abrazó y yo olí su chamarra porque también quería saber a qué olía. Me llevé un poquito de decepción porque no olía a nada. No olía a sudor, no olía a perfume. Yo realmente no sentí un olor o no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí el olor”, confesó la joven mexicana.

Asimismo, aprovechó para revelar otra infidencia sobre las manos del cantante puertorriqueño. “Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada”, confesó la fanática.