Los apuestos actores que podrían reemplazar a Henry Cavill como Superman

Tras varios meses de incertidumbre en donde se rumoró que Henry Cavill dejaría el personaje de Batman, este 14 de diciembre el actor confirmó, con un sentido mensaje, que no le daría vida al ‘Hombre de Acero’ para esta nueva entrega de DC Comics.

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciaría mi regreso en octubre, antes de que me contrataran, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", escribió Cavill en el comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Vale recordar, que el actor estadounidense interpretó al icónico personaje del Universo DC desde el 2013, por lo cual, se esperaba que Cavill siguiera protagonizando a Batman en la próxima entrega que estarían preparando James Gunn y Peter Safran.

Tras su anunció, dejó claro que ahora los productores deberán ponerse en búsqueda del próximo actor que tome el papel de ‘Hombre de Acero’. Aunque aún es demasiado pronto para conocer quién podría ser el remplazo de Henry, los fanáticos del Universo DC han comenzado a pensar en los nombres de quienes podrían interpretar a Batman.

¿Quiénes podrían remplazar a Henry Cavill?

1.Kit Connor: uno de los nombres más sonados entre los fanáticos de DC para interpretar a Batman, es el del actor británico Kit Connor, quien logró enamorar a sus seguidores con su papel protagónico en la serie ‘Heartstopper’, por lo que se especula que los productores podrían ofrecerle la capa del ‘Hombre de Acero’ para darle vida a un joven Clark Kent en el futuro.

2.Jacob Elordi: el apuesto actor australiano, que le dio vida al icónico personaje de Noah Flynn en las cuatro entregas de la película ‘Stand de los Besos’, de Netflix, también es uno de los favoritos por quiénes desean ver a Jacob vistiendo la capa de Superman. Además de haber hecho un excelente papel en la serie de HBO ‘Euphoria’.

3.Austin Abrams: el joven actor estadounidense cobró relevancia por haber interpretado a Ron Anderson en la famosa serie ‘The Walking Dead’, así como también su trabajo junto a Zendaya en la serie de ‘Euphoria’, papeles que le han abierto camino en la industria del cine y que podrían ponerlo bajo el interés de DC Studios.

4.Matt Bomer: el actor estadounidense es quizá uno de los que más se podría ajustar al personaje de Batman, pues su apariencia y atractivo físico continuarían con la línea que dejó Henry Cavill al personificar a Batman.

5.Finn Wolfhard: la lista concluye con el joven actor de 19 años, quien, sin lugar a dudas, se ha convertido en un actot revelación por su exitosa participación en ‘Stranger Thing’s’ de Netflix, y, aunque tenga que trabajar mucho en su apariencia física, podría estar dentro de los favoritos por DC Studios gracias a su potencial actoral.