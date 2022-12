“Me sentía casi empelota”, Jessica Cediel tras lucir transparente y pequeño vestido

Jessica Cediel es una de las presentadoras y modelos más reconocidas de la farándula nacional gracias a su participación en recordadas producciones como ‘Estilo RCN’, ‘Muy Buenos días’ y ‘Bravissimo’. Ahora, la bogotana está conduciendo ‘La Descarga’, el reality del Canal Caracol en el que comparte set con Carlos Calero y los cantantes, Gusi, Santiago Cruz, Maia y Marbelle.

Además, la modelo también cobró fama después de haber confesado ser víctima de biopolímeros, pues Jessica fue una de las primeras personalidades en denunciar este delito, el cual causó grandes daños en su salud física y mental.

De hecho, en septiembre de este año dio por cerrado uno de los capítulos más dolorosos de su vida después de que el cirujano Martín Horacio Carrillo, quien le inyectó la sustancia en sus glúteos sin su consentimiento, fuera condenado a 48 meses de prisión.

Desde entonces, la modelo no se volvió a pronunciar sobre el tema y, por el contrario, se ha mostrado más fuerte y empodera que nunca, pues Jessica suele compartir sensuales fotografías con la que sigue demostrando que, pese a lo ocurrido, sigue siendo una de las mujeres más bellas del país.

Jessica Cediel enamoró con sensual vestido

Como prueba de su amor propio y seguridad de sí misma, la presentadora derrochó sensualidad en su última publicación en la que lució un pequeño y transparente vestido que usó para uno de los capítulos de ‘La Descarga’.

En el video, Jessica sale modelando y presumiendo el hermoso vestido con el que resaltó sus curvas y grandes atributos. Además, por la transparencia de vestido, se alcanzó a ver su ropa interior, con la que, según ella, se sintió “casi empelota”.

Pues en la descripción del video, la modelo confesó que no estaba segura de usar el atrevido look durante el programa, pero su equipo de trabajo la animó a que lo usará y terminó amando su hermoso vestido.

“Les confieso que me sentía casi empelota cuando me puse este vestido! ¡Mi equipo me dijo que lo usara sin miedo! ¡Y a que no adivinan… al final me ENCANTÓ! Sentirse bien, fuerte y sexy”, escribió Cediel junto al candente video.