“Me lo espantaron”, Sara Uribe revela qué pasó con misterioso hombre que besó en un bar

Una vez consiguió dar un salto a la fama gracias al un famoso reality, la reconocida presentadora y modelo Sara Uribe se robó los corazones de miles de colombianos indiscutible belleza y extrovertida personalidad que divierte con cada una de sus ocurrencias.

Desde entonces, la vida sentimental de la famosa ha sido foco de atención de todos sus seguidores, pues allí ha protagonizado sonados escándalos como su tan comentada relación con el futbolista y padre de su hijo Jacobo, Fredy Guarín.

Luego de hacer oficial su ruptura, la paisa no se ha dejado ver en vuelta en una relación amorosa, pero sí disfrutando mucho de su soltería, pues hace unas semanas fue vista con un misterioso hombre en una discoteca y en medio de un apasionado beso.

Te puede interesar: “Me les caso”: Sara Uribe habló sobre el misterioso hombre con el que se dio apasionado beso

Por cuenta de dichas imágenes que se hicieron virales en redes sociales, comenzaron a especular rumores sobre un posible amorío, no obstante, no se le volvió a ver con el hombre y Sara salió a recalcar que seguía soltera.

Aunque en este tiempo estando sola, sus seguidores le han hecho saber que la han visto más feliz y bella que nunca, tal parece que la empresaria ya está en busca de una compañía, pues por medio de su cuenta de Instagram se ha mostrado muy interesada en saber qué debe hacer para conocer nuevas personas, pese a revelar que no es buena para esto pues no cuenta con mucho tiempo libre por sus compromisos laborales.

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, Uribe le pidió consejos a sus miles de seguidores sobre cómo se conoce gente hoy en día.

Internautas aprovecharon esta oportunidad para recordarle al hombre con el que fue vista: “Así como conociste al de la discoteca”, respondió un usuario.

Ante esto, Sara Uribe no se quedó callada, sincerándose con sus fans mientras les contó que pasó con el misterioso hombre del apasionado beso.

La famosa relató que a dicho joven no alcanzó a conocerlo y que solo se trató de un hombre con el que coincidió en un bar. Aunque confesó que sí le gustó y por eso lo besó, culpó a sus seguidores por espantárselo.

“No, porque ni siquiera lo he conocido. Uno le da un besito y ya ustedes lo boletean a uno y se espantan, entonces también, no me dejan ni tener mi intimidad. Si ustedes me dejaran besarlo y al otro día conocerlo y no lo espantan de la manera en que lo espantaron, pues uno se atreve a besarse el que a uno le gusta, pero ya después de la boleteada que me pegaron con ese muchacho ya que voy a volver a buscarlo, a mí ya me da pena”, contó.