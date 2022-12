Tildan de “llorona” a La Segura y ella se defiende con tajante respuesta; “¿algún problema?”

La creadora de contenido caleña Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras más populares del país, esto gracias a su extrovertida personalidad y frecuentes polémicas en las que se ha visto envuelta.

Por estos días la joven se ha convertido en noticia por cuenta de un problema en su salud que constantemente la aqueja. Se trata del dolor crónico en su cadera que pese a que se ha sometido a todo tipo de tratamientos e intervenciones no cesa con nada.

La joven se ha mostrado muy afectada con esta situación por medio de sus redes sociales, donde se sincera con sus fans y en medio de lágrimas les cuenta que aunque muchas veces la vean muy sonriente, en realidad vive un infierno por cuenta de este dolor.

Mira también: ¿Mamá de La Segura la comparó con Selena Quintanilla?

Aunque varios de sus seguidores le han expresado su preocupación e intentan animarla con mensajes de apoyo, también hay quienes le reprochan que siempre salga llorando en público.

Así sucedió en esta ocasión, mientras la creadora de contenido interactuaba con sus fans medio de la dinámica de la caja de preguntas en Instagram.

“¿Por qué lloras tanto?”, le cuestionó uno de los usuarios.

De inmediato Natalia no tuvo reparo en responder y de manera tajante se defendió de las criticas por expresar sus emociones.

“Mami yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, soy de la faz de la tierra, soy un ser humano que llora, chilla y patalea. ¿Y cuándo llora uno? Cuando tiene razones para hacerlo. Si en algún momento he llorado es porque dentro de mi ser hay cosas por las cuales tengo que llorar y estoy sanando”, comenzó diciendo.

La influenciadora continuó resaltando que soltar esos sentimientos con el llanto no es malo, sino por el contrario un alivio y gran terapia.

“Yo no sé si tu no lloras y si no lo haces qué lastima porque es un gran alivio, una gran terapia. Entonces sí, claramente hay personas que lloramos más que otras, pero que te puedo decir, he tenido muchos motivos por los cuales llorar en mi último tiempo, ¿algún problema?”, finalizó.