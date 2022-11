¿Mamá de La Segura la comparó con Selena Quintanilla?

Una de las celebridades más reconocidas en redes sociales es la caleña Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’. Su vida ha estado marcada por importantes momentos que la han hecho reflexionar en muchas veces, pero sobre todo, la han convertido en una mujer más fuerte.

A raíz de su fama, también ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales a su madre, la señora Alexa Mena, quien cuenta con casi un millón de seguidores en su perfil de Instagram.

En la cuenta que tiene en esa red social, suele compartir contenido sobre sus viajes alrededor del mundo, campañas publicitarias, momentos con amigos y familiares, lo que hacen merecedora de un espacio destacado en el mundo digital.

Fue precisamente en esa red social, en la que compartió a través de sus historias de Instagram, un video en el que se ve a la cantante Selena Quintanilla, realizando una presentación musical. Hasta ahí, todo normal, lo que dejó a más de un seguidor con la inquietud, fue el mensaje con el decidió acompañar dicha publicación.

“Hermosa por siempre, Selena. Recordando a una de las grandes y que, al final, hoy por hoy, su trágico final no cambió la historia de los artistas, ¡ya que han pasado tantos años y no hay una ley que proteja realmente a los artistas! Muchos son víctimas de hurtos, manipulaciones, denigración a su imagen y encima, si salen a defender sus derechos, salen a deber esta es la idiosincrasia de un país. Les dejo un refrán muy popular en beneficio de todos: ‘Caras vemos, corazones no sabemos’”.