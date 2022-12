Suga, el cantante de BTS, reveló detalles de su primer amor: "Le diría que la amaba con orgullo"

El rapero de BTS, la popular banda de K-pop, ha sabido conquistar a las fanáticas al rededor del mundo quienes no solo le demuestran su admiración, sino que incluso han llegado a declararle un amor profundo. El historial amoroso de Suga llama la atención de todas sus admiradoras, y recientemente fue el propio artista quien dio algunos detalles sobre su primer amor y lo arrepentido que se sintió por la forma en la que terminaron.

Le puede interesar:

Pese a que los miembros de la agrupación han hecho un gran esfuerzo en mantener su vida privada separada del ojo público, el fenómeno mundial en el que se han convertido les ha dificultado significativamente alejar su vida personal de su faceta como artistas. A esto se le suma el gran interés de sus fanáticos por conocer todo sobre su vida romántica, uno de los primeros en hablar sobre el tema fue Min Yoongi, más conocido como Suga.

En su propio relató el cantante reconoció haberse arrepentido de la manera en la que llevó su primer noviazgo y aseguró que la relación se rompió por su culpa. Así mismo, Suga afirmó que después de esta experiencia no ha tenido más novias debido a que las agendas tan apretadas no le dan el tiempo suficiente para dedicarse a otra cosa que no sea su carrera musical. Además, señaló que los pocos ratos libres que obtiene, los aprovecha para pasarlos con sus familiares.

Suga confesó que su primer amor surgió durante sus años en la secundaria y que su exnovia fue primero su mejor amiga. También detalló que rompió con ella porque no sabía muy bien cómo debía manejar la situación, ya que era muy inexperto para el tema de las relaciones de pareja.

El talentoso rapero no dudó de usar el don de compositor y quiso remediar el daño escribiéndole una carta a su exnovia; sin embargo, dijo no que ella nunca la pudo leer porque nunca se la hizo llegar sino que la envió a una cadena radial.

Esta fue la tierna carta que escribió el cantante: