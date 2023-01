Shakira habría firmado millonario acuerdo con su excuñado, ¿por qué?

El 2022 estuvo cargado de polémicas separaciones que acapararon toda la atención de millones de internautas, una de ellas fue la de Shakira y Gerad Piqué una de las más mediáticas de los últimos tiempos de la que aún se sigues destapando más detalles.

Desde entonces, la vida privada de la barranquillera ha estado en el ojo de la opinión pública, razón por la que la artista habría pagado un millonario acuerdo para que no hablen sobre su familia.

Recientemente se conoció que la intérprete de ‘Monotonía’ habría firmado un acuerdo con su excuñado para que este no divulgue nada sobre ella ni sus seres queridos.

Se trata de Roberto García, expareja de Lucy, hermana de la cantante, y quien tendría en sus manos información que podría perjudicar a la familia de la ‘Shak’.

Según reveló el periodista Kike Calleja en el programa ‘Sálvame’, la cantante no quiere dejar ningún cabo suelto, ya que su familia no está pasando por un buen momento, no solo por si tan comentada separación del exfutbolista español, sino también por cuenta del delicado estado de salud de William Mebarak, papá de la cantante.

De acuerdo con Calleja, García se sintió engañado por parte de la familia de la cantante luego de invertir en negocios recomendados por ellos mientras sostuvo una relación con Lucila, sin embargo, esta desapareció con una gran cantidad de dinero.

“Es un exmiembro de la familia, su excuñado Roberto García, que tuvo una relación con su hermana Lucila. Según cuenta Roberto, Lucila lo dejó abandonado, se marchó a Barranquilla y desapareció con una gran cantidad de dinero que él invirtió en cosas que la familia de Shakira le dijo que invirtiera y él se sintió engañado”, relató el periodista.

Cabe recordar que, en una oportunidad, García había hablado con un medio de comunicación español revelando la supuesta verdad detrás de la separación de la barranquillera y el español, por lo que esta vez, la artista estaría haciendo hasta lo imposible por pagar por su silencia y evitar así que divulgue más información.

“Shakira ha tomado la decisión de llegar a un acuerdo millonario con Roberto, todo a cambio de que él no hable públicamente nunca más sobre su familia”, indicó Calleja.

Según el comunicador, en este acuerdo, el hombre ha tenido que entregar unos documentos comprometidos de la familia y que podría dar de qué hablar. Además reveló que el acuerdo se habría cerrado hace unos días en las Islas Canarias, aunque Shakira “no apareció físicamente”.