Globos de oro 2023: sigue el listado de ganadores en directo

os Globos de Oro regresan este martes 10 de enero con su 80 edición con una gala presencial y televisada, además, varias estrellas de Hollywood confirmadas y el reto de volver a recuperar el prestigio, luego de años de polémicas en los que han estado al borde de su desaparición.

El "glamour" de las alfombras rojas, los aplausos y el ambiente de celebración al cine se apagaron por completo en 2022, cuando la cadena NBC decidió no televisar la gala ante el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organizadora de los galardones. Todo ello después de años de denuncias sobre sus malas prácticas y de que saliera a la luz una investigación del diario Los Angeles Times que desprestigiaba al grupo encargado de votar los premios desde 1943, cuya estructura y funcionamiento fue degradándose hasta convertirse en una de las instituciones más criticadas de la industria audiovisual. Tras la polémica, la HFPA ha llevado a cabo una campaña de lavado de imagen y de cambios internos, entre ellos el cambio de sus bases o la decisión de añadir a su junta 21 miembros nuevos (negros, asiáticos, mujeres y latinos) para garantizar la diversidad y equidad de su jurado.

Grandes artistas sobre el escenario prestaron sus voces para anunciar a los ganadores de esta tradicional gala de premios que reconoce lo mejor del cine y la televisión.

Siga con detalle los ganadores de esta gala:

Mejor Actor de Reparto:

- Ke Huy Quan / 'Everything Everywhere All at Once'.

Mejor actriz de reparto

- Angela Bassett / Angela Bassett

Mejor actor de reparto en una serie de televisión de comedia musical o drama:

- Tyler James Williams / 'Abbott Elementary'

Mejor banda sonora:

- Justin Hurwitz / 'Babylon'

Mejor canción original:

- “Naatu Naatu” / 'RRR'

Mejor Actor en una Serie Musical o Comedia

- Jeremy Allen White / 'The Bear'

Mejor Actriz en una Serie Musical o Comedia

- Quinta Brunson / 'Abbott Elementary'

Mejor Actor en una Película Musical o Comedia

- Colin Farrell / 'The Banshees of Inisherin'

Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia

- Michelle Yeoh / 'Everything Everywhere All at Once'