¡El viaje continua! Confirman segunda temporada de ‘The Last Of Us’

Tras el éxito que tuvo a nivel mundial, la serie original de HBO ‘THE LAST OF US’ ha confirmado una segunda temporada.

La serie supero varias producciones exitosas con solo el estreno del primer capítulo. ‘THE LAST OF US’ también ha sido un suceso en redes sociales a nivel mundial, ambos episodios han sido tendencia mundial en Twitter durante su estreno.

Los adelantos de la primera temporada lograron reunir más de 100 millones de visitas en todo el mundo.

"Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas", dijo Neil Druckmann, Productor Ejecutivo.

"Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y a HBO por nuestra colaboración, y lo estoy aún más con los millones de personas que nos han acompañado en este viaje", indicó Craig Mazin, Productor Ejecutivo.

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EE.UU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

La famosa marca de Rotten Tomatoes le dio una puntuación del 97% de la crítica THE LAST OF US ha sido aclamada por la crítica internacional y por los fans alrededor del mundo, quienes esperaron fielmente el poder ver en pantalla la adaptación a serie de su videojuego favorito.

Los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos a las 9 pm en HBO Max y HBO. THE LAST OF US, basada en el aclamado videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog para las plataformas PlayStation®, es co-creada y escrita por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.