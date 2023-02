“Me tomó una cerveza con el pastor”: Kika Nieto respondió por qué toma alcohol y baila si es cristiana

Kika Nieto, la famosa creadora de contenido colombiana que a lo largo de su carrera se ha visto envuelta en diferentes polémicas por sus opiniones o maneras de pensar, aprovechó nuevamente sus redes sociales para dar detalles de su vida privada.

En diferentes ocasiones la creadora de contenido ha dejado clara su fe y la religión que profesa, por lo que usuarios en redes sociales siempre la han cuestionado por sus acciones.

En redes sociales la bogotana suele compartir con sus seguidores sus viajes, fiestas o momentos con amigos mientras toman alcohol y se divierten.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales no han pasado dichas actitudes por alto y se lo han hecho saber, aunque ella no se había referido directamente a este tema.

Recientemente, durante una dinámica a través de su cuenta de Instagram, la colombiana respondió a un usuario sobre lo dicho anteriormente.

“¿Por qué consumes alcohol y bailas si eres cristiana? No te estoy juzgando, solo pregunto”, escribió el internauta.

A lo que Kika Nieto respondió que en sus casi 30 años asistiendo a una iglesia nunca ha habido alguien que le prohíba dichas conductas o situaciones.

“Nunca a mí un pastor, un guía espiritual o un amigo, nadie me ha dicho que eso es algo que esté prohibido (…) te han enseñado cosas muy diferentes de las que me han enseñado a mí, pero, hasta el pastor cuando me invita a su casa a hacemos un bbq y me tomo una cerveza con el pastor”, aseguró la colombiana.

Con esto aprovechó para abrir un debate en sus redes sociales sobre este tema y abrió un espacio para que sus seguidores dejaran sus comentarios sobre este tema.

La historia se replicó y algunos dejaron también sus comentarios, “todo en exceso es malo, hasta la comida en exceso es malo, más no es prohibido. Tengo entendido”, “se sabe que no lo deben hacer, son cosas mundanas. No soy seguidora de ninguna religión, pero las cosas como son”, fueron algunos de los comentarios.