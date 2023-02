¡Fin de los rumores! Anuel AA se pronunció sobre supuesta hija con una colombiana

Anuel AA, el famoso reguetonero puertorriqueño estuvo bajó el foco mediático este 9 de febrero luego de realizar un en vivo en redes sociales donde reveló algunos cambios en su vida y dio fin a otros rumores que se venían creando desde que termino con Karol G.

El intérprete de ‘Sola’ confirmó en dicho video que su relación con Yailin, madre de su hija Cattleya, próxima a nacer, se había terminado, sin embargo, aseguró que, aunque no estén juntos siempre va a ser parte de su familia.

El reguetonero aseguró que espera con ansias a la pequeña y que el tiempo que estuvo con la dominicana era porque estaba enamorado de ella.

Además, aprovechó para referirse sobre la relación que había tenido y todo lo que dijeron de ella cuando iniciaron su relación.

“Mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron setenta mil cosas de primer momento que pasó, que la pisotearon, dijeron mil asquerosidades y porquerías, de todo, que decían y de todo, tratando de j*derla, de dañarle el nombre y a mí sin c*jones me tuvo nada de lo que dijeron”, dijo Anuel.

Respecto a ese tema terminó pidiéndole a las personas que la siguieran apoyando, pues ella estaba trabajando duro en su carrera.

“En República Dominicana apóyenla a Yailín, saben lo que te digo, apóyenla como un h&/@%$”? ella está trabajando con co#$%”#, en su música, sabe lo que te digo, entiende, se cuida como un h&/@%$”?”, reveló.

Además, aprovechó para hablar sobre el rumor de que él ya tenía una hija con una colombiana, quien, de hecho, le puso a la pequeña el apellido de él.

El puertorriqueño aclaro que el solo estuvo con esta mujer muy poco tiempo, “Usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca hasta que salió en las noticias con una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin”, indicó.

De esta manera también reveló que la mujer había inventado toda esa historia para lucrarse, y destacó que las relaciones que ha tenido como con Karol G o Yailin nunca han sido de meses, por lo que quiso resaltar su comportamiento.

“Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘Estoy preñada’, y yo le diga: ‘¿Arranca pal carajo’, como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”, reveló Anuel.