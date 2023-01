Mamá de Yailin sorprende con su nueva apariencia y la comparan con Karol G; ¿será fan?

Yailin y el reguetonero Anuel AA tienen en vilo a sus miles de fanáticos quienes esperan con ansias a que anuncien el nacimiento de su primera hija a la que han confirmado que llamaran Cattleya Gazmey Redman.

Sin embargo, la pareja no para de sonar en las redes sociales, pues han surgido diferentes rumores de que la bebé ya nació.

Aunque aún no este próxima a dar a luz, pues, aunque no se han revelado detalles de cuantos meses tiene exactamente, según declaraciones de Anuel, la joven debe tener unos 6 meses de gestación.

Por otro lado, Wanda Díaz, madre de Yailin, también está dando de que hablar en las redes sociales por su nueva apariencia.

Al parecer su hija, Karol G y ella tienen un gusto en común, el cabello largo y de color rojo con los que han marcado tendencia en las redes sociales.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, Wanda, madre de Yailin compartió su nueva apariencia, una melena larga y roja.

Los internautas no perdieron oportunidad para ‘saltar’ inmediatamente a su perfil y dejarle sus opiniones.

El video que desató la controversia es uno donde se ve a la mujer bailar con su peluca roja la canción de Shakira.

Algunos especulan que lo hizo como indirecta para Karol G, porque justo la parte de la canción que suena es, “esto es pa que te mortifiques, mastique trague, trague y mastique, yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.

Tras los rumores y las críticas, la mujer realizó un en vivo en el que reveló detalles de su vida privada, empezando por asegurar que no esta embarazada como se ha especulado en redes.

Además, aprovechó para aclarar el rumor sobre su cabello rojo y por qué se lo puso:

“Ustedes saben que yo no hablo, yo no opino, yo no digo nada, todo mundo me acaba y yo no digo nada porque no soy así. Todo mundo me come y habla. Y ahora están con la peluca roja, yo me puedo poner cualquier peluca, roja, amarilla, verde, yo la compro con mi dinero”, aseguró.