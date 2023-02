Maluma envió motivador mensaje a sus fans: “Trabaje con dedicación y demuestre con hechos”

Tras un descanso de varias semanas, el artista antioqueño Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, retomó su carrera musical y todo indica que ‘Don Juan’ llegó más recargado que nunca.

No dejes de leer: “¿Qué te estás comiendo?”, a Maluma por video en el que aparece sin camisa

No es para menos que el cantante la esté rompiendo con su regreso, pues este fue por todo lo alto lanzando un sencillo musical junto al icónico Marc Anthony, en el que ambos artistas cantan en ‘La Fórmula’, bajo el género de la salsa y con todo el sabor que los identifica.

Sus redes sociales también han estado muy activas, sobre todo en TikTok e Instagram, en donde cuenta con 5.7 y 62.7 millones de seguidores respectivamente.

Te puede interesar: “Yo también se la muerdo”: le dicen a Maluma luego de que su perro le mordisqueara una tetilla

Justamente en estas plataformas digitales, el intérprete de ‘Junio’, decidió compartir un video durante la mañana del sábado 11 de febrero del presente año, en el que aprovechó para expresar unas sentidas palabras a sus fanáticos.

Maluma da mensaje de reflexión a sus seguidores

Con un corto, pero sustancioso video y desde el garaje de su casa en Medellín, el antioqueño expresó unas sentidas palabras motivacionales dirigidas a las personas que necesitan de un mensaje impregnado de motivación.

Mira también: “Es precioso”, el actor Miguel Ángel Silvestre le echó tremendo piropo a Maluma

“Vea parceros es muy simple, el que no se la da, es porque le tiene envidia y porque quiere lo suyo. Así que usted no se preocupe mijo, usted está haciendo las cosas muy bien, trabaje con disciplina, con esfuerzo, con dedicación y demuestre con hechos”, inició el intérprete de ‘Felices los 4’.

Luego, para finalizar su mensaje y con el fondo de sus costosos y exclusivos vehículos deportivos, habló sobre la envidia, deseándoles a todos sus fanáticos un gran día.

“Que esos que no se la dan y que le tienen envidia, realmente no están en nada y no van para ningún lado, feliz día”, finalizó el cantante.