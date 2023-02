Shakira pasó San Valentín trapeando y con canción con mensaje subliminal: “podría matar a mi ex”

Shakira no solo ha dado de qué hablar por las letras de los últimos estrenos musicales con los que ha impactado al mundo, como “Te felicito”, “Monotonía” y el más reciente dardo para Piqué, el que fue directo al corazón, “Sessions 53” con el argentino Bizarrap.

En esta oportunidad, la barranquillera optó por musicalizar un video que publicó a través de sus redes sociales, donde apareció trapeando un tapete (si, un tapete) para dejarse ver un poco cabizbaja mientras cantaba 'Kill Bill "I might kill my ex", que en español traduce ‘Podría matar a mi ex’, de SZA.

Aunque por el momento no se sabe si Shakira tenga ya lista su próxima canción, la cual se dice que viene en compañía de su compatriota Karol G, lo que se dice es que podría estar cargada de más dardos llenos de letras para su expareja, el español Gerard Piqué.

Filtración de la portada de con Manuel Turizo

Hace tan solo un par de días, en redes sociales se conoció la que sería la portada de la colaboración que tendrá la barranquillera con Manuel Turizo, donde se le ve a Shakira luciendo un atuendo de sirena mientras cuelga maniatada de una soga.

Aún en mitad del fenómeno social desencadenado por la 53ª sesión de Bizarrap, Shakira anticipa su próximo sencillo.



‘Copa Vacía’, técnicamente perteneciente a su futuro y anhelado duodécimo álbum de estudio, consistirá en un dueto con Manuel Turizo. pic.twitter.com/W1IXLCUtUa — SergioOpina (@sergioopina_) February 12, 2023

Con el video publicado en redes sociales, Shakira despertó toda clase de comentarios, pues tanto la canción como el mensaje que manda no es un buen indicio de lo que estaría sintiendo la intérprete por estos días como consecuencia del triángulo amoroso entre ella, Piqué y Clara Chía.