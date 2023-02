Lina Tejeiro se sinceró y dijo por qué le quedó un tubo de drenaje en su cuerpo

La actriz Lina Tejeiro se ha apoderado de las redes sociales durante los últimos días al compartir con sus millones de seguidores como ha sido el proceso de recuperación tras haber tenido que ingresar al quirófano para una extracción de biopolímeros.

Fue a principios del 2023, que la llanera presentó síntomas y fuertes dolores en su cola, lo que la obligó a someterse nuevamente a una cirugía reconstructiva, teniendo como resultado una experiencia muy dolorosa, pero sobre todo, con aprendizajes.

“Ha sido una recuperación maravillosa, con mucho aprendizaje de por medio, en la primera cirugía aprendí mucho sobre la aceptación y que las cosas a veces tienen que pasar así y no hay manera de cambiarlas y no sirve de nada enojarnos o afectarnos por eso (...) Con esta cirugía aprendí que, todo lo que nos duela vamos a poderlo sanar siempre, desde que tengamos la mejor energía y actitud”, inició.

En la grabación, la mujer también mencionó lo difícil que ha sido la recuperación, pues explica que en un principio fue duro, saber que iba a tener una manguera de drenaje en su cuerpo.

“Tuve un pequeño retroceso, porque me tuvieron que poner otra vez un hemovac (tubo de drenaje), a mí me lo habían quitado y cuando me lo quitaron estaba todo perfecto pero la piel no quería pegar, entonces yo le decía al doctor que no me lo volviera a poner, que mi piel iba a sanar sola, pero pasó una semana y la piel no pegó y el doctor tuvo que hacerlo”, continuó.

Finalizando sus sentidas palabras, la creadora de contenido, quiso dejar una reflexión a todas sus seguidoras, inculcando el amor propio.

“Seguramente me pasó esto a mí para aprender mucho sobre el amor propio, para ser el referente de mujeres que están pasando por la misma situación y en general me pasó para muchas cosas buenas y creo que eso ha sido importante para mí recuperación”, finalizó.