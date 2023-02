¡Perreo intenso! Tiktoker muestra ‘los pasos prohibidos’ de los alemanes bailando reguetón

TikTok se ha convertido en una de las plataformas con más potencia en redes sociales ya que permite que cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo con internet pueda fácilmente crear contenido y compartirlo.

A los creadores de contenido en dicha red social se les ha llamado tiktokers, muchos de ellos usan la plataforma para compartir videos ya sea de bromas, retos, bailes o demostrando sus talentos como cantar, entre otras cosas.

Pero también están esas personas que basta con que compartan un video de alguna escena particular, denuncias o algo divertido para volverse virales y desatar toda una oleada de comentarios.

Recientemente, un joven se viralizó al mostrar con lujo de detalle como son las fiestas con alemanes bailando reguetón y por supuesto el video no tardó en viralizarse.

En tono de burla y sarcasmo, el joven dejó en evidencia a quienes serían ciudadanos de Alemania bailando al ritmo del reguetón y como era de esperarse, no tenían “mucho flow”.

“Ey, así es como perrean un perreo en Alemania (…) uy que perreo huev*n (…) ey, ey, bájenle (…) ey maric* este es el perreo más duro que van a ver en Alemania”, se le escucha decir al joven durante el video.

Allí se ve a un grupo de personas en una fiesta al ritmo de una canción de reguetón, algunos moviéndose de manera descoordinada o bailando más como si fuera salsa o alguna de estos géneros musicales.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los usuarios en las redes sociales, unos no dudaron en criticar y otros en burlarse o defenderlos.

“La doña no se decidía si salsa o perreo”, “yo perreo en alemán”, “eche será que me toca ir por esos lares pa sentirme mejor con mis pocas habilidades jajajajaja”, “yo soy mexicana y no se perrear, fallé como latina”, “estoy llorando y no es de risa”, escribieron algunos usuarios junto al video.