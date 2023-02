Toxicidad nivel: exnovios viajaron juntos porque ya habían pagado todo antes de haber terminado

Las redes sociales en han convertido en uno de los medios de comunicación más usados actualmente, pues estas plataformas han permitido que las personas tengan acceso o puedan informar de manera rápida, claro está, no todo suele ser cierto.

Por otra parte, hay quienes se han dedicado ha compartir en sus redes sociales momentos de su vida privada situaciones que muchas veces suelen viralizarse, al como sucedió con una joven en TikTok.

Mimi es el nombre de la usuaria, quien decidió compartir con sus seguidores la insólita historia que vivió con su ex.

La joven reveló que había reservado un viaje a Bali hace un año con quien era su novio en esa época, pues se supone que a la fecha seguirían juntos, pero hace 7 meses atrás, la pareja decidió terminar.

No está de más recordar que muchas veces comprar vuelos con mucho tiempo de anticipación suele ser más económico y, además, también te da la oportunidad de planear todo con más detalle.

Y al parecer, esta era la idea principal de la pareja, sin embargo, a final las cosas no salieron como esperaban.

Pero su ruptura no fue motivo suficiente para que aplazaran el vuelo y en TikTok la joven dejó el registro de el viaje que decidió hacer con su ex, el primer video compartido fu titulado: “cuando reservaste un viaje a Bali no reembolsable con un año de anticipación, pero rompiste hace 7 meses”.

La historia por supuesto desató cientos de comentarios en las redes sociales, algunos de hecho aplaudieron a la pareja por la madurez que tuvieron y quién sabe si esto fue motivo para una reconciliación.

Lo que si se sabe es que al menos la mayoría del viaje la dejó registrada la joven en su cuenta de TikTok y ya acumula miles de reproducciones.