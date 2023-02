“Muero por estrenarlo” funeraria antojó a más de uno con los diseños de sus ataúdes

Las redes sociales sin duda son una gran alternativa para distraernos buscando información sobre nuestros intereses particulares. A través de ellas millones de personas pueden interactuar y comunicarse sin importar que se encuentren al otro lado del mundo.

Gracias a la gran acogida de las redes sociales la publicidad ha sabido usarla a su favor, pues sin miles las empresas que se valen de las redes sociales para hacer sus campañas, y es que a decir verdad, el éxito de un producto depende en gran medida de la forma en la que se presenten en el mercado.

Todas las empresas buscan lo mismo, destacar entre sus clientes y el caso de las funerarias no iba a ser distinto, pese a que el negocio de estas tenga que ver con una razón bastante triste como es la muerte. Lo cierto es que muchas se las han ingeniado para ser campañas bastante lindas y conmovedoras y hay otras que han decidido ponerle un poco de humor sin sobrepasar los límites del respeto.

Así fue el caso de una funeraria en Ecuador que encontró una forma particular de promocionar sus ataúdes.

La empresa compartió por medio de su cuenta de TikTok los nuevos diseños de ataúdes que manejan y varios usuarios quedaron maravillados por lo reconfortantes que aparentan ser.

“A continuación el ‘unboxing’ [desempaque]. Ataúd 100 % nuevo, modelo presidencial, madera mixta tapiz santín corrugado. Muy cómodo y con almohada gratis”, fueron las palabras con las que la funeraria promocionó sus productos

“No tienen uno de ‘Hello Kitty’”, “menos mal tiene almohada. No quiero que mi cabeza me duela”, “definitivamente me convenció la almohada gratis”, “sí se ve muy cómodo, ojalá pronto pueda usarlo”, “muero por estrenarlo”, “qué bueno, ya estaba preocupada por mi columna”, “¿algún cliente que los recomiende?” fueron algunos de los comentarios que más se destacaron en la publicación.