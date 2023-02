¿Le hizo el feo? Don Omar desata polémica tras rechazar camiseta del Junior de Barranquilla

Don Omar se presentó recientemente en el Carnaval de Barranquilla en uno de los más esperados conciertos del año, el ‘Carnavalón’ tuvo como invitado especial al puertorriqueño, Rey Ruiz, Sergio Vargas, Jorge Celedón, entre otros.

En medio de uno de los eventos más queridos y esperados en Colombia, Don Omar estuvo en los escenarios con un repertorio de sus más exitosas canciones que han puesto a perrear a más de uno hasta el suelo.

A pesar de que su concierto fue todo un éxito, hubo un suceso que desató una controversia en redes sociales.

En video quedó registrado el momento exacto en el que el puertorriqueño está cantando su canción ‘Virtual Diva’ y de repente una persona en el público le lanza una camiseta, él la toma en sus manos y la acerca a su pecho en símbolo de agradecimiento.

Sin embargo, en ese momento la abre para mirarla y cuando ve de qué es, decide lanzarla nuevamente al público e irse a otro lugar.

En el video se ve que la camiseta es del Junior de Barranquilla y tiene el número diez, sin embargo, su reacción despertó la curiosidad de algunos internautas.

Algunos aseguran que lo hizo porque no le gusta darle publicidad o tener alguna inclinación frente a su público.

Para otros por su parte, su reacción provocó burlas y rechazo, pues aseguran que no debió actuar así.

“JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Quien no va rechazar sa mondá”, “pensó que era de alguna selección, el no recibe camisetas de clubes para no generar controversia con sus seguidores”, “jajaja ni Don Omar quiere al junior”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales.