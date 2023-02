“Me mira así con cara de perr@”: Saruma revela cómo es que Andrea Valdiri lo vuelve “loco”

Andrea Valdiri, la famosa creadora de contenido colombiana es una de las más cotizadas en las redes ´sociales por su derroche de sensualidad y su personalidad arrolladora con la que ha cautivado a más de uno.

La barranquillera es muy activa en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde suele compartir fotos y videos de sus pasatiempos favoritos, proyectos laborales o momentos junto a su familia y amigos.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, la colombiana compartió un video de su esposo en el que él revela que es lo que lo vuelve loco de su esposa.

Cabe mencionar que Valdiri es bailarina y en sus redes sociales ha dado muestra de su talento en diferentes géneros musicales.

Muchos la consideran una de las mujeres más sexys de Colombia y su esposo es su mayor fan, sobre todo por su más reciente video.

Felipe Saruma reveló que a pesar de que en otros géneros musicales ella se mueva muy bien, definitivamente su baile favorito y que lo enamora, es lo brasileño.

“A mí me gusta cuando tu baila champeta, reguetón, o sea, eso es bien, pero es que cuando tu bailas eso brasilero uy, a mí me vuelve loco (…) me mira así con cara de perr@ (…) yo digo noooo”, reveló el joven bumangués.

El video dejó en evidencia lo bien que la pasan juntos y lo enamorados que están, además, se viralizó en redes sociales causando que más de uno deje su comentario.

“Me encantan estos dos”, “no las cree con tremenda mujer que le tocó”, “tan bello”, “es para que ella le baile, me encantan los hombres así”, ” me encantan, hacen tan linda pareja”, “son los mejores”, fueron algunos de los comentarios.