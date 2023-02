“Diablos pajarita”: Liliana González enciende las redes con erótico baile a su esposo; final inesperado

Liliana González, la famosa actriz recordada por ser una de las mujeres más sensuales y que logró poner a suspirar a muchos durante su participación en la novela ‘Hasta que la plata nos separe’ del canal RCN, en donde interpretó a la recordada ‘Pajarita’.

La colombiana sigue estando activa, pero no en la televisión, está vez creando contenido para las redes sociales en donde suele compartir sus pasatiempos favoritos, sus proyectos laborales, viajes o pequeños videos de situaciones cotidianas junto a su esposo el también actor Gary Forero.

Cabe mencionar, que la pareja ya lleva más de diez años de romance y es considerada una de las más estables de la farándula colombiana.

Recientemente a través de su cuenta de Instagram, en donde ya suma más de 386 mil seguidores, la colombiana compartió un divertido momento junto a su pareja.

Allí se le ve llegar de manera muy sensual al lugar donde él está leyendo, de repente le baila con sensuales movimientos de cadera que lo dejan boquiabierto.

Sin embargo, cuando parecía que era un video sensual, la actriz arrasa con un erótico movimiento, pues se le ve sentarse y abrir sus piernas hacia su pareja, algo que lo deja en “shock”.

De repente, se levanta, da la vuelta y se marea, el video, aunque era actuado causo gracia entre sus fans quienes no evitaron dejar sus comentarios.

“A esta mujer no le pasan los años”, “que risa, esta pareja es lo más top”, “jajajaja muy divertido, me identifico”, “son los años que ya le pasan factura a uno”, “ya a nuestra edad no estamos para esos trotes”, “me reí mucho”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes sociales.