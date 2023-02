Video: Epa Colombia reveló la jugosa fortuna que tuvo que darle a su expareja

Epa Colombia causó revuelo en las redes sociales tras revelar cuánto dinero le dejó a su expareja Diana Celis luego de separarse.

Recordemos que la colombiana tuvo una larga relación con la futbolista, en redes sociales se demostraban constantemente amor, incluso llegaron a estar comprometidas con anillo y todo.

Sin embargo, parece que las cosas no funcionaron y decidieron terminar, pero como ya sostenían una larga relación y vivían juntas, al separarse tuvieron que dividir algunas cosas.

Aunque Epa Colombia hablaba sobre esto, nunca había revelado la verdadera cifra, pues al parecer fue ella quien tuvo que darle el cincuenta por ciento de su fortuna.

Cabe mencionar que Daneidy, nombre de plan de la empresaria tiene un exitoso negocio de keratinas que le ha permitido prosperar y tener una gran fortuna.

Sin embargo, atrás una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, la colombiana reveló que tuvo que compartir con quien era su pareja en ese entonces.

Uno de los usuarios le pregunto que si ya conocía a la novia de su expareja a lo que ella le respondió que no y que tampoco le interesaba.

“Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no le arruina su vida y que no se mete en su vida y que le desea lo mejor”, dijo Epa antes de revelar cuanto tuvo que dejarle.

Después le deseó lo mejor a la futbolista y le pidió que cuidara lo que ella le había dejado, “muy afortunada de haber tenido a una mujer tan trabajadora que tuvo que darle casi el cincuenta por ciento, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo, que le deseo lo mejor porque estas oportunidades no se presentan dos veces y que guarde y que valore todo lo que yo le di porque fue con mucho esfuerzo lo que logró al lado mío”, reveló la también creadora de contenido.

Al finalizar aprovechó para a decir que “ojalá, Dios la bendiga con este nuevo amor”, pues la colombiana ya tiene una relación de año y medio con su actual novia a, quien reveló fue su mejor amiga cuando pequeña.